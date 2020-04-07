Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 года составило 29 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 апреля 2020 составило 29 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксировано 4484 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 536 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 206 пациентов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, с понедельника, 6 апреля, жители Москвы и Подмосковья смогут сдать тест на коронавирус CОVID-19, не выходя из дома, а вскоре такая услуга будет доступна и в других городах России.
Причем процедура будет происходить практически бесконтактным способом: сотрудник Центра молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) привезет заказчику домой диагностический набор и расскажет, как самостоятельно взять мазок, увезет контейнер с биоматериалом на исследование. Результат анализа в течение одного или двух дней пришлют на электронную почту.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU
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