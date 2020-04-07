Макрон заявил о готовности Парижа продолжать гуманитарное сотрудничество с Тегераном

7 Апр 2020 2020-04-07T05:13:37+03:00

Об этом президент Франции сказал по телефону иранскому коллеге

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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонной беседе со своим иранским коллегой Хасаном Роухани пообещал, что Париж вместе с европейскими партнерами будет продолжать гуманитарное сотрудничество с Тегераном.

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, отметив, что во время разговора с Роухани французский лидер «выразил солидарность с народом Ирана, который тяжело пострадал от пандемии коронавируса».

При этом Макрон не преминул напомнить, что «Франция и ее европейские партнеры осуществили поставку Ирану медицинских материалов».

В пресс-релизе президентской администрации говорится, что «в тот момент, когда международное сообщество должно объединиться для борьбы с COVID-19», Макрон призвал Иран «вернуться к выполнению своих ядерных обязательств», а также «воздержаться от дальнейших действий, противоречащих Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), и способствовать ослаблению региональной напряженности».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Иране сложилась очень тяжелая обстановка с коронавирусом, заразились даже члены правительства страны. На сегодняшний день с начала вспышки в стране зафиксировано 60,5 тысяч случаев заболевания, скончались более 3,7 тысячи человек, выздоровели 24,2 тысячи больных. Помощь Ирану предложили даже США.

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ИСТОЧНИК KP.RU