Цены на нефть марки Brent поднялись на 3,24% – до $34,12

7 Апр 2020 2020-04-07T05:42:26+03:00

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На фоне ожиданий инвесторов результатов предстоящего совещания ОПЕК+ (Организации стран – экспортеров нефти и не входящих в нее государств) утром во вторник, 7 апреля, поднялись мировые цены на нефть. Так, североморская нефтяная смесь марки Brent, по данным торгов лондонской биржи ICE на 4:48 по московскому времени подорожала на 3,24% – до 34,12 доллара за баррель.

В то же время поднялась и цена барреля «черного золота» сорта West Texas Intermediate (WTI) на Нью-йоркской товарной бирже. Стоимость барреля западнотехасской светлой находится на отметке 27,15 доллара, это на 4,1% больше, чем в ходе предыдущих торгов, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru,ранее стало известно, что заседание ОПЕК+ перенесли на четверг, 9 апреля, страны — участницы сделки планируют обсудить новый формат сотрудничества. Совещание пройдет в режиме видеоконференции.

По оценкам экспертов, если переговоры пройдут успешно, и будет принято решение сократить добычу, то баррель нефти марки Brent к концу недели может подорожать до $40, а российская валюта - до 75 рублей за доллар.

ИСТОЧНИК KP.RU