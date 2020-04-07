Коронавирус в Канаде: число заразившихся превысило 16,6 тысячи
Число заразившихся коронавирусом в Канаде за минувшие сутки увеличилось на 1155 человек, и с начала пандемии COVID-19 составило 16667. Такие данные по состоянию на утро вторника, 7 апреля, (по московскому времени) приводит канадский Минздрав.
По информации здравоохранительного ведомства, на сегодняшний день тесты на коронавирусную инфекцию прошли свыше 336 тысяч канадцев. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (8580 случаев заражения), Онтарио (4347) и Альберта (1348). В сообщении министерства отмечается, что с начала вспышки заболевания были госпитализированы 702 больных, 204 из них потребовалась интенсивная терапия. Остальные лечатся дома в самоизоляции.
За все время пандемии вылечились более 3,6 тысячи заболевших, от вызываемой коронавирусом пневмонии в общей сложности скончались 323 пациента, за прошедшие сутки умерли 43 человека.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что COVID-19 заразилась жена канадского премьера Джастина Трюдо Софи, оба супруга находятся на карантине у себя дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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