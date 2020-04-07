Японский министр извинился за слова своего подчиненного о коронавирусе

7 Апр 2020 2020-04-07T06:33:13+03:00

В Японии за сутки было выявлено 235 новых случаев заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудник ведомства призвал японцев не пенять на власти, поскольку людей просили не покидать дома, чтобы не заразиться

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Главе японского министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акабе пришлось извиняться перед гражданами за «неуместный» твит одного из своих подчиненных.

Дело в том, что секретарь ведомства Хадзимэ Сасаки несколько дней назад опубликовал на своей странице сообщение, которое очень возмутило японцев. Он призвал жителей страны Восходящего Солнца «не винить государство в распространении коронавируса» на территории Японии, так как власти «призывали население не выходить из домов».

Граждане восприняли эти слова как обвинение в том, что они сами виноваты в распространении инфекции. В итоге Сасаки признал, что его запись была неуместной, и удалил твит.

А его непосредственный начальник Кадзуёси Акаба принес японцам свои извинения, передает агентство Kyodo.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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ИСТОЧНИК KP.RU