Японский министр извинился за слова своего подчиненного о коронавирусе
Главе японского министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акабе пришлось извиняться перед гражданами за «неуместный» твит одного из своих подчиненных.
Дело в том, что секретарь ведомства Хадзимэ Сасаки несколько дней назад опубликовал на своей странице сообщение, которое очень возмутило японцев. Он призвал жителей страны Восходящего Солнца «не винить государство в распространении коронавируса» на территории Японии, так как власти «призывали население не выходить из домов».
Граждане восприняли эти слова как обвинение в том, что они сами виноваты в распространении инфекции. В итоге Сасаки признал, что его запись была неуместной, и удалил твит.
А его непосредственный начальник Кадзуёси Акаба принес японцам свои извинения, передает агентство Kyodo.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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