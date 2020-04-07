Кабмин может увеличить размер ипотеки для обращения за кредитными каникулами
Российское правительство рассматривает возможность увеличения максимального размера ипотечного займа для предоставления кредитных каникул гражданам, пострадавшим в результате пандемии коронавируса. Об этом заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил во вторник, 7 апреля, в эфире телеканала "Россия-24".
Он подчеркнул, что действующий порог в 1,5 миллиона рублей покрывает средний размер ипотеки в большинстве регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург и Дальний Восток.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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