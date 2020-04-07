2020-04-07T08:37:05+03:00
Общество

Верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Прихожан призвали молиться дома и не посещать церкви в условиях пандемии коронавируса
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Верующие отмечают БлаговещениеВерующие отмечают БлаговещениеФото: REUTERS
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Во вторник, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. Это одно из 12 важных событий, связанных с пребыванием Иисуса Христа и Богоматери на земле.

Еще накануне праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в храме Христа Спасителя. А в 10:00 по мск в храме Христа Спасителя пройдет Божественная литургия, которую возглавит предстоятель Русской православной церкви.

После нее Патриарх должен будет выпустить в небо голубей, однако пока неизвестно, будет ли он это делать в условиях пандемии коронавируса.

"По благословению патриарха все верующие призываются молиться в своих домах", - цитирует ТАСС председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду.

Сайт kp.ru подробно писал о традициях, народных обычаях и приметах на Благовещенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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