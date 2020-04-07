В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса по возвращению с улицы
Министерство по чрезвычайным ситуациям России рассказало, как можно защитить себя от коронавирусной инфекции после небольшой прогулки. В условиях режима самоизоляции покидать дом рекомендовано лишь в крайних случаях, но если такое произошло, то стоит соблюдать несколько правил:
- Сначала необходимо тщательно протереть обувь и сменить одежду.
- Потом следует утилизировать маску, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, поместив их в отдельный целлофановый пакет.
- Дальше переходим к мытью рук. Делается это не менее 20 секунд с мылом и под теплой водой.
- В конце нужно промыть нос, прополоскать горло и сполоснуть водой лицо и глаза.
Ранее сайт kp.ru писал о том, чем можно заняться большой семье во время самоизоляции, чтобы сохранять хорошую атмосферу в доме.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»