2020-04-07T09:13:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса по возвращению с улицы

Дом рекомендуется покидать лишь в крайних случаях, но если это произошло, то нужно следовать определенным правилам
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В МЧС рассказали, что необходимо сделать в первую очередь после возвращения с улицыВ МЧС рассказали, что необходимо сделать в первую очередь после возвращения с улицыФото: REUTERS
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Министерство по чрезвычайным ситуациям России рассказало, как можно защитить себя от коронавирусной инфекции после небольшой прогулки. В условиях режима самоизоляции покидать дом рекомендовано лишь в крайних случаях, но если такое произошло, то стоит соблюдать несколько правил:

- Сначала необходимо тщательно протереть обувь и сменить одежду.

- Потом следует утилизировать маску, перчатки и другие средства индивидуальной защиты, поместив их в отдельный целлофановый пакет.

- Дальше переходим к мытью рук. Делается это не менее 20 секунд с мылом и под теплой водой.

- В конце нужно промыть нос, прополоскать горло и сполоснуть водой лицо и глаза.

Ранее сайт kp.ru писал о том, чем можно заняться большой семье во время самоизоляции, чтобы сохранять хорошую атмосферу в доме.

Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин

ИСТОЧНИК KP.RU

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