Арас Агаларов считает: пора выходить из карантина, но жёсткие антивирусные меры должны остаться

7 Апр 2020 2020-04-07T09:02:09+03:00

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«Я думаю, что пора (выходить из карантина), - заметил Агаларов, отвечая на вопрос журналиста сайта kp.ru. - Есть масса других вариантов - как можно в условиях коронавируса усилить контроль и при этом продолжать работать. Вот я у себя на предприятии ввел свои меры безопасности. Такой - тотальный контроль. У нас всем покупателям, которые заходят в наши магазины, все-таки «Твои дома» работают, это же продовольственные,- дезинфицируют руки. И - постоянно протираем ручки корзин для продуктов - с которыми наши покупатели путешествуют по магазину»

«Все продавцы - в масках, которые с регулярной частотой меняются, - рассказал президент «КРОКУСа». - И все, кто выходит на работу, тестируются на температуру. Я думаю, вот такой режим, - его же можно сохранять сколько угодно долго. Кстати, это профилактика не только коронавируса, это - и верное средство против других вирусных и бактериальных инфекций. В этом случае любая заболеваемость будет снижаться».

«А вот эти перекрытия, ограничения, - продолжил свою мысль известный российский миллиардер, - конечно, с точки зрения борьбы с распространением конкретной инфекции, наверное, это все можно оправдать. Но, с другой стороны... Ну, вот, допустим, пример Лещенко. Его уже выписали. Но ему же ставили диагноз - коронавирусная инфекция. И он приехал в Россию с гастролей 11-го марта, а в больницу попал 20-го. Девять дней выступал, был на дне рождения сестры Игоря Крутого. И жена его тоже, кстати. Никто из тех, с кем они контактировали, не заразился. Никто! Всех же уже проверили...»

«Я это все не к тому, что, мол, пора срочно и повсюду отменять карантин по случаю коронавируса и, дескать, - даёшь повсеместное расхолаживание, - сделал оговорку Арас Искендерович. - Но давайте, все же, разберёмся - а, может быть, нынешняя «вирулентность» (сейчас это очень модное слово) - она не такая уж значительная, как ее (опасность эту) пытаются «возвеличивать».

«Я, конечно же, не специалист... Но, вот тоже думаю: а, может быть, тот же туберкулез распространяется с большей скоростью, чем коронавирус. Хотя, некоторые специалисты утверждают (а я сейчас, как и большинство наших граждан, много читаю на все эти темы) что туберкулез ещё более опасный, чем коронавирус. Но с ним мы так интенсивно, как с коронавирусом, не боремся».

Отвечая на вопрос - «Сколько народу у вас осталось работать, Агаларов сообщил: «Если не считать тех, кто у нас занят на стройке... Из 9 тысяч оставшихся, - 6800 не работают. Чуть меньше трёх тысяч все же заняты работой”.

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ИСТОЧНИК KP.RU