Главврач спецбольницы в Коммунарке рассказал, сколько пациентов в реанимации

7 Апр 2020 2020-04-07T09:29:31+03:00

Данные приводятся по всем гражданам, которые находятся под наблюдением в медучреждении

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Главный врач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что из 389 пациентов, которые состоят на лечении, 32 находятся в реанимации.

Стоит отметить, что речь необязательно идет именно о зараженных коронавирусом. В больнице есть пациенты и с другими заболеваниями. Тех же, кто действительно заразился COVID-19, в медучреждении всего 226.

Только за минувшие сутки поступило 29 новых пациентов, 41 выздоровел и выписался. 14 человек остаются на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщается на странице Проценко в Facebook.

В больнице в Коммунарке лечат не только зараженных коронавирусом

Сайт kp.ru писал, что ранее главврач больницы в Коммунарке опубликовал график, на котором показано, как растет число пациентов. Еще в понедельник в реанимации оставался 31 человек, а всего под наблюдением - 405. В больнице предусмотрено 66 коек для оказания экстренной помощи, но при необходимости их количество можно увеличить до 150.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767732" frameborder="0"></iframe> Главврач инфекционной больницы в Коммунарке предположил, когда в России искоренят коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU