Главврач спецбольницы в Коммунарке рассказал, сколько пациентов в реанимации
Главный врач спецбольницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что из 389 пациентов, которые состоят на лечении, 32 находятся в реанимации.
Стоит отметить, что речь необязательно идет именно о зараженных коронавирусом. В больнице есть пациенты и с другими заболеваниями. Тех же, кто действительно заразился COVID-19, в медучреждении всего 226.
Только за минувшие сутки поступило 29 новых пациентов, 41 выздоровел и выписался. 14 человек остаются на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщается на странице Проценко в Facebook.
В больнице в Коммунарке лечат не только зараженных коронавирусом
Сайт kp.ru писал, что ранее главврач больницы в Коммунарке опубликовал график, на котором показано, как растет число пациентов. Еще в понедельник в реанимации оставался 31 человек, а всего под наблюдением - 405. В больнице предусмотрено 66 коек для оказания экстренной помощи, но при необходимости их количество можно увеличить до 150.
Главврач инфекционной больницы в Коммунарке предположил, когда в России искоренят коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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