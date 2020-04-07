Коронавирус подозревается у 185 тысяч жителей России

7 Апр 2020 2020-04-07T09:08:34+03:00

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В России у 185 тысяч человек подозревается наличие новой коронавирусной инфекции. Все эти люди остаются под медицинским наблюдением. Такие данные во вторник, 7 апреля, привел Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что с начала распространения COVID-19 в стране проведено более 795 тысяч тестов на коронавирус.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU