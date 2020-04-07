Россияне стали чаще признавать себя банкротами

7 Апр 2020 2020-04-07T10:29:57+03:00

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Эксперты прогнозируют резкое увеличение числа банкротств в стране. С января по март несостоятельными себя признали 22,4 тысячи граждан. Это на 68 процентов больше, чем за аналогичный период 2019 года. Это следует из данных единого федерального реестра «Федресурс».

Всего с введением института личного банкротства с октября 2015 года число людей, которые не в состоянии платить по своим обязательствам, увеличилось в восемь раз.

Регионы-лидеры по числу банкротств в I квартале 2020 года:

Москва — 1,4 тыс. (+40,5%),

Московская область — 1,3 тыс. (+64,2%),

Краснодарский край — 1,2 тыс. (+117,8%).

В 93% случаев процедуру банкротства инициируют должники. Оставшиеся 7% приходятся на кредиторов и налоговую службу. В целом по стране с начала года зафиксировано 100 тысяч населения.

- Увеличение связано как с распространением информации о возможностях самой процедуры. Так и с последствиями кризиса в виде неизбежного ускорения роста числа банкротств, особенно в случае его упрощения законодателем, мы увидим не ранее чем через год, — рассказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин газете «Известия».

Пока эксперты не берутся прогнозировать точный рост числа банкротств, но сходятся во мнении, что из-за распространения коронавируса показатель точно вырастет. Послабления и льготы вроде «кредитных каникул» многим гражданам окажутся недоступны.

- Часть заемщиков — особенно жители Москвы — попросту не смогут воспользоваться кредитными каникулами. Так, для ипотеки лимит составляет лишь 1,5 млн рублей при среднем размере жилищного займа в стране в 2,4 млн рублей, а в столице — 4,9 млн. Для потребительских ссуд лимит установлен на отметке 250 тыс., при этом средний его объем в России равен 279 тыс. рублей, а в Москве — 528 тыс. На автокредитование предел 600 тыс. рублей, при том, что в среднем россияне занимали на эти цели 871 тыс. рублей, - отмечает генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович.

Кстати, турфирмы могут отказаться возвращать россиянам деньги за отмененные поездки. Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в правительство РФ письмо, в котором просит разрешить "заморозить" до 2022 года имеющиеся на счетах средства клиентов. Людям выдадут сертификаты, подтверждающие внесение данной суммы, а когда ситуация стабилизируется, человек сможет купить на эти же средства новую путевку, пишет Утро.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU