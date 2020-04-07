Кабмин внес законопроект, позволяющий просить российское гражданство без отказа от иностранного

7 Апр 2020 2020-04-07T10:55:56+03:00

Проект нормативного акта уже внесли на рассмотрение в Госдуму

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Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий подавать заявление на гражданство РФ без заявления об отказе от иностранного гражданства. Документ появился на сайте кабмина.

Проект закона нацелен на создание максимально благоприятных условий для постоянного проживания иностранцев в России и получения ими гражданства, если они способны успешно интегрироваться в российское общество. Материал дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU