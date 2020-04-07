2020-04-07T10:55:56+03:00
Общество

Кабмин внес законопроект, позволяющий просить российское гражданство без отказа от иностранного

Проект нормативного акта уже внесли на рассмотрение в Госдуму
Ксения АНУФРИЕВА
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Российское правительство внесло в Государственную думу законопроект, позволяющий подавать заявление на гражданство РФ без заявления об отказе от иностранного гражданства. Документ появился на сайте кабмина.

Проект закона нацелен на создание максимально благоприятных условий для постоянного проживания иностранцев в России и получения ими гражданства, если они способны успешно интегрироваться в российское общество. Материал дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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