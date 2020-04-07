Названы отрасли, которые быстрее других восстановятся от последствий COVID-19

7 Апр 2020 2020-04-07T11:05:02+03:00

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Эксперты аналитики инвесткомпании InfraOne подсчитали суммы потерь, которые понесут основные инфраструктурные отрасли России до конца апреля. Вынужденная изоляция принесет ущерба примерно на 507 млрд рублей. Около половины 230,3 млрд рублей придется на транспортную отрасль. Из них 134 млрд рублей (около 60%) за вторую половину марта и апрель недополучат авиакомпании и аэропорты.

Самый сильный удар от вынужденной изоляции испытают на себе транспорт и энергетика, в меньшей степени — социальная и коммунальная сферы.

Что касается восстановления, то проще всего будет оправиться общественному транспорту и рынку такси. А вот авиацию ждет затяжной кризис на несколько лет.

Ограничения на полеты в лучшем случае снимут в мае и тогда потери авиаотрасли за полные два месяца (март и апрель) составят около 180 млрд рублей. Если запрет будет действовать до июня, то суммарный ущерб авиакомпаниям и аэропортам можно оценивать в 270 млрд рублей.

- Опасение заразиться коронавирусом создаст долгосрочный тренд на резкое снижение объема авиаперевозок. Авиакомпаниям придется сокращать полетные программы и всеми силами избавляться от лишнего парка воздушных судов. На восстановление отрасли уйдет 5-7 лет, - комментирует глава консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.

42%, или 96,5 млрд рублей, потерь транспортников придется на железнодорожные перевозки (29,9 млрд руб), морские порты, городской общественный транспорт, платные дороги (суммарно 27,4 млрд рублей), а также агрегаторы такси и крупные таксопарки (2,7–3 млрд рублей), каршеринг (900 млн рублей).

- В 2019 году в такси трудилось около 600-700 тыс. человек. Сегодня эти люди лишены возможности зарабатывать на жизнь. Дневной выручки едва хватает на оплату бензина и арену машины, - сказал «Известиям» председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин.

Тем временем правительство утвердило список из девяти отраслей наиболее пострадавших от коронавируса. В списке пострадавших турфирмы, авиа и автобусные перевозчики, организаторы концертов, конференций, соревнований. Здесь же и самые распространенные виды деятельности, где работает в основном малый и средний бизнес, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU