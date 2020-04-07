Состояние здоровья Надежды Бабкиной: певица находится в коме

7 Апр 2020 2020-04-07T11:08:46+03:00

Состояние здоровья Надежды Бабкиной: певица находится в искусственной коме и с аппаратом ИВЛ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Советскую и российскую народную певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в одной из частных столичных больниц. Близкие актрисы почти неделю держали состояние здоровья Надежды Бабкиной в тайне и скрыли информацию о ее госпитализации.

В больницу певицу отправили 1 апреля, врачи диагностировали серьёзную двустороннюю пневмонию. При этом два анализа на коронавирусную инфекции показали отрицательные результаты.

- Все серьезно, положение пограничное, Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Тревогу медиков вызывает то, что клиническая картина болезни, несмотря на отрицательные результаты, «абсолютно коронавирусная», - цитирует сайт mk.ru своих информаторов.

Медики заявляют, что состояние актрисы тяжелое, но при этом стабильное и имеет положительную динамику. Есть большая вероятность успешного выздоровления. Врачи больницы ввели Бабкину в состояние искусственной комы для более эффективной работы подключенного к ней аппарата ИВЛ.

- Чтобы пациентка во сне не сбила трубку аппарата и не нарушила процесс, находясь в неподвижном состоянии, необходимо было создать медикаментозную кому, - рассказали источники.

Близкие певицы отметили, что она не имела контактов ни с одним больным коронавирусной инфекцией, но накануне общалась с Александром Буйновым на своем юбилее. Он же, за несколько дней до этого, посетил печально известную вечеринку с участием Льва Лещенко, после которой сразу несколько человек заразились инфекцией.

Напомним, что ранее молодой муж российской певицы сообщал, что с ней все в порядке – артистка сидела дома, занималась хозяйством и не чувствовала ухудшений состояния здоровья. Первые упоминания о госпитализации Надежды Бабкиной он назвал недостоверной информацией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766761" frameborder="0"></iframe> Я смогу это пережить!.Звезды запустили флешмоб против коронавируса – они показывают, как правильно мыть руки

ИСТОЧНИК KP.RU