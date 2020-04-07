Состояние здоровья Надежды Бабкиной: певица находится в коме
Советскую и российскую народную певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в одной из частных столичных больниц. Близкие актрисы почти неделю держали состояние здоровья Надежды Бабкиной в тайне и скрыли информацию о ее госпитализации.
В больницу певицу отправили 1 апреля, врачи диагностировали серьёзную двустороннюю пневмонию. При этом два анализа на коронавирусную инфекции показали отрицательные результаты.
- Все серьезно, положение пограничное, Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Тревогу медиков вызывает то, что клиническая картина болезни, несмотря на отрицательные результаты, «абсолютно коронавирусная», - цитирует сайт mk.ru своих информаторов.
Медики заявляют, что состояние актрисы тяжелое, но при этом стабильное и имеет положительную динамику. Есть большая вероятность успешного выздоровления. Врачи больницы ввели Бабкину в состояние искусственной комы для более эффективной работы подключенного к ней аппарата ИВЛ.
- Чтобы пациентка во сне не сбила трубку аппарата и не нарушила процесс, находясь в неподвижном состоянии, необходимо было создать медикаментозную кому, - рассказали источники.
Близкие певицы отметили, что она не имела контактов ни с одним больным коронавирусной инфекцией, но накануне общалась с Александром Буйновым на своем юбилее. Он же, за несколько дней до этого, посетил печально известную вечеринку с участием Льва Лещенко, после которой сразу несколько человек заразились инфекцией.
Напомним, что ранее молодой муж российской певицы сообщал, что с ней все в порядке – артистка сидела дома, занималась хозяйством и не чувствовала ухудшений состояния здоровья. Первые упоминания о госпитализации Надежды Бабкиной он назвал недостоверной информацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU