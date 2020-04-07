2020-04-07T11:33:57+03:00
Общество

Три четверти российских школьников учатся на удаленке по пять часов в день

Остальное время дети проводят за компьютерными играми и в соцсетях
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Школьники тратят на онлайн-обучение в среднем по пять часов в деньШкольники тратят на онлайн-обучение в среднем по пять часов в деньФото: Алексей БУЛАТОВ
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Школьники из России и стран СНГ учатся на удаленке в среднем по пять часов в день. Больше пяти часов дистанционному обучению уделяют 20% учащихся, 12,7% занимаются учебой менее 1 часа, а вот менее 5% школьников рассказали, что вообще не получают никаких заданий на дом во время самоизоляции.

Такие данные приводят специалисты онлайн-сообщества «Знания», которые провели опрос среди школьников из России, стран СНГ, США. Бразилии, Польши, Индонезии и стран Латинской Америки. Аналитики попросили учеников со всего мира поделиться своим опытом самоизоляции своим распорядком дня.

Оказалось, что лучше всего к дистанционному обучению в период распространения коронавируса отнеслись дети из Бразилии. 87,3% сообщили, что их устраивает уровень онлайн-образования. В России и странах СНГ этот показатель составил 73%, пишет «Российская газета».

На домашнем обучении дети уделяют время и физкультуре. В Америке больше 40% школьников делают зарядку. В Бразилии спортом занимаются 37,4% ребят, а в России и СНГ - 21,4%.

В свободное время российские школьники предпочитают «сидеть» в соцсетях (53,1%). 49,7% любят играть в игры, 47% смотрят фильмы и сериалы. Также ребята общаются с друзьями и уделяют время своим хобби.

Напомним, ранее Госдума РФ предложила отменить ЕГЭ в 2020 году из-за распространения коронавируса. В настоящее время экзамены уже сдвинуты на две неделе позже, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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