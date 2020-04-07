Арас Агаларов согласен: пора запускать печатный станок

7 Апр 2020 2020-04-07T12:12:31+03:00

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«Не пора ли запускать печатный станок? (Речь - о выпуске дополнительной денежной массы. - Ред.) Или это вредно для экономики?» - с такими вопросами мы обратились к известному российскому миллиардеру.

Вот что он нам ответил: «Нет, печатный станок для экономики не вреден, если его компенсировать производством каких-то материальных благ. Допустим, можно было бы, условно говоря, выделить триллион рублей на строительство, к примеру, 20 миллионов квадратных метров жилья. И начать - строить интенсивно…”

Арас Агаларов напомнил: «В принципе, все кризисы, которые были разрушительные в Японии, в Европе, в Америке в 1927-м - 1929 годах, - они заканчивались только тогда, когда правительства начинали массовое строительство.

Китай расцвел на массовом строительстве. Они возводят 1,6 миллиарда квадратных метров жилья и 10 тысяч километров автомобильных дорог. (В год. - Ред.) Пока мы не запустим эту схему, мы так и будем топтаться на этих… Своих проблемах.»

«Я, честно говоря, не очень понимаю, почему мы ее (эту схему) не запускаем, - выразил своё недоумение Арас Искендерович и напомнил о преимуществах. - С одной стороны, вы, условно говоря, увеличиваете денежную массу, с другой стороны, против этой денежной массы получаете квадратные метры жилья, которые потом продаете населению. Или же замещаете аварийное, ветхое жилье.

Во всяком случае, будет материальная ценность, и это никогда не приведет ни к какой инфляции».

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ИСТОЧНИК KP.RU