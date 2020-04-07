Банк России предупреждает россиян о новых схемах мошенничества при помощи коронавируса

7 Апр 2020 2020-04-07T12:18:29+03:00

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Банк России рассказал о новых схемах похищения денег с банковских карт: это телефонные звонки и письма со ссылками на фишинговые сайты. В первом случае мошенники звонят клиентам банков и обещают им отсрочку платежей по кредитам, пособия и компенсации, а также различную помощь, связанную с эпидемией коронавируса. Затем злоумышленники пытаются узнать данные банковской карты.

Также мошенники рассылают письма со ссылками, чтобы выманить у людей данные карт или заставить перейти на фишинговые сайты, имитирующие страницы известных организаций.

«Для того чтобы выманить у граждан данные банковских карт и убедить человека открыть вложение или перейти по ссылкам на зараженные сайты, они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие). Всплески аналогичных атак фиксируются и в других государствах», - сообщается на сайте Центробанка России.

Чтобы не стать жертвами мошенников, Банк России рекомендует не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные своей банковской карты и пароли из СМС-сообщений.

Ранее kp.ru сообщал о том, что Центробанк России пообещал россиянам кредитные каникулы. Правда, это коснется только тех, чей доход за последний месяц снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU