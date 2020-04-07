Зараженный коронавирусом сотрудник авиазавода "Прогресс" скончался
Во вторник, 7 апреля, стало известно о смерти сотрудника завода-производителя российских вертолетов "Аллигатор", у которое ранее подтвердился коронавирус. Об этом РИА Новости рассказали на предприятии.
Пожилой мужчина работал на авиазаводе "Прогресс" в Арсеньеве, а 18 марта вернулся из Египта. Вскоре ему стало плохо, и он был сразу помещен в инфекционный госпиталь во Владивостоке. Около полутора недель тесты на наличие коронавируса давали отрицательный результат. Диагноз подтвердился лишь 27 марта.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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