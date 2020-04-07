В родительских комитетах оценили предложение отменить ЕГЭ в 2020 году

7 Апр 2020 2020-04-07T12:49:00+03:00

Общественники опасаются, что дети сами плохо подготовятся к экзаменам

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Родители школьников одобрили идею отмены ЕГЭ в 2020 году из-за ситуации с распространением коронавируса. Глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова прокомментировала новое предложение Госдумы по выпускным экзаменам.

«Конечно, эта инициатива не пойдёт во вред учащимся. Многие родители считают, что ЕГЭ — излишняя переподготовка... Сейчас в стране сложилась такая ситуация, что к экзамену детей не подготовили», — цитирует эксперта RT.

Леткова отметила, что после отмены занятий в школах, предполагалось, что дети сами будут готовиться дома, однако этого не случилось. Как отмечают родители, не все школьники обладают должной самодисциплиной и ответственностью.

«Неправильно портить теперь детям жизнь из-за ситуации в мире. Правда, я оцениваю эту инициативу, как маловероятную. Тем не менее, многие родители это предлагают», — добавила Леткова.

Напомним, ранее в Госдуме озвучили инициативу отменить в текущем году выпускные школьные экзамены из-за ситуации с коронавирусом. Предполагается, что из-за отмены занятий и перехода на дистанционно обучение, не все старшеклассники смогут подготовиться к ЕГЭ должным образом, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU