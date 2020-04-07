2020-04-07T13:37:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Кремль: участие ветеранов в мероприятиях к Дню Победы нецелесообразно из-за коронавируса

Решение о проведении массовых событий 9 мая будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Посещение массовые мероприятий может быть опасно для здоровья пожилых людейПосещение массовые мероприятий может быть опасно для здоровья пожилых людейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ветеранам Великой Отечественной войны в силу возраста не стоит появляться на мероприятиях, посвященных 75-летию Победы из-за пандемии коронавируса.

При этом пока неизвестно, как будет организовано 9 мая 2020 года.

"Рассматриваются разные варианты, но никаких решений не принималось. Решения будут приняты с учетом эпидемиологической ситуации. Что касается 9 мая, то поскольку речь идет о возрастной группе риска, то какие бы ни были мероприятия, конечно, там нецелесообразно участие наших ветеранов. Просто с точки зрения охраны их здоровья", - сказал представитель Кремля журналистам.

Сайт kp.ru писал, что в этом году на празднование Дня Победы в Москву должны были приехать многие зарубежные лидеры. Однако из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в российской столице были отменены. Пока неизвестно, состоится ли традиционный Парад.

Останься дома.Ну вот и настало время, когда каждый может спасти мир, просто не выходя из дома

ИСТОЧНИК KP.RU

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