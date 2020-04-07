2020-04-07T13:37:14+03:00
Общество

Церемония схождения Благодатного огня будет транслироваться в прямом эфире

Церемония схождения Благодатного огня пройдет 18 апреля в иерусалимском храме Гроба Господня
Ксения АНУФРИЕВА
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В Москву Благодатный огонь будет доставлен на важный праздник богослужебного года ПасхуВ Москву Благодатный огонь будет доставлен на важный праздник богослужебного года ПасхуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Церемония схождения Благодатного огня, которая пройдет 18 апреля 2020 года, будет транслироваться из иерусалимского храма Гроба Господня в прямом эфире.

Церемония схождения в храме состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников для недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента по делам диаспоры и мировых религий министерства иностранных дел Израиля Акива Тор.

Сразу после церемонии схождения Благодатный огонь доставят представителями духовенства от Храма Гроба Господня до Яффских ворот Старого города Иерусалима. Там он будет передан представителям посольств других государств и отправлен в аэропорт. При этом из-за ограничений на фоне карантина иностранные послы не будут выходить за борт своих воздушных судов.

В Москву Благодатный огонь будет доставлен на важный праздник богослужебного года Пасху, 19 апреля.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что священник Иоанн Тераудс прокомментировал слухи о том, что схождение Благодатного огня могут перенести из-за тяжелой эпидемиологической ситуации. Служитель церкви назвал эту информацию недостоверными слухами и клеветой, которые не допустимы в сложившихся обстоятельствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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