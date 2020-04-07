Япония ввела режим ЧС в семи префектурах
В семи префектурах Японии введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.
Сайт kp.ru писал, что режим ЧС позволит властям субъектов принимать дополнительные меры по борьбе с заболеванием, включая отмену мероприятий, введения режима самоизоляции и изымания земель под строительство временных больниц.
Согласно данным Kyodo, ограничения будут действовать до 6 мая. Дополнительные полномочия положены префектурам Токио, Канагавы, Сайтамы, Тибы, Осаки, Хиого и Фукуоки.
Абэ подчеркнул, что инфекция распространяется быстро и широко, а потому граждане должны изменить свое поведение - реже выходить на улицу, уменьшить количество контактов с людьми.
"Мы не планируем вводить запреты, подобные тем, что имеют место за рубежом, и будем поддерживать такие сферы, как общественный транспорт, которые необходимы для поддержания экономики и общества", - добавил премьер.
Начальные и средние школы Японии закрыли на карантин по причине коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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