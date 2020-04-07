Япония ввела режим ЧС в семи префектурах

7 Апр 2020 2020-04-07T14:37:26+03:00

Надпись на башне Tokyo Sky Tree в Токио: "Вместе мы сможем победить!"

Дополнительные меры по противодействию коронавирусу будут действовать до 6 мая

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В семи префектурах Японии введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы дальнейшего распространения коронавируса. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Сайт kp.ru писал, что режим ЧС позволит властям субъектов принимать дополнительные меры по борьбе с заболеванием, включая отмену мероприятий, введения режима самоизоляции и изымания земель под строительство временных больниц.

Согласно данным Kyodo, ограничения будут действовать до 6 мая. Дополнительные полномочия положены префектурам Токио, Канагавы, Сайтамы, Тибы, Осаки, Хиого и Фукуоки.

Абэ подчеркнул, что инфекция распространяется быстро и широко, а потому граждане должны изменить свое поведение - реже выходить на улицу, уменьшить количество контактов с людьми.

"Мы не планируем вводить запреты, подобные тем, что имеют место за рубежом, и будем поддерживать такие сферы, как общественный транспорт, которые необходимы для поддержания экономики и общества", - добавил премьер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/764124" frameborder="0"></iframe> Начальные и средние школы Японии закрыли на карантин по причине коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU