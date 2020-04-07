Курс евро на 8 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

7 Апр 2020 2020-04-07T14:21:53+03:00

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Центральный банк опубликовал официальный курс евро на 8 апреля. Европейская валюта стоит 82,01 рубля, следует из данных ЦБ РФ.По сравнению с 7 апреля евро подешевел на 62,26 копеек.

Ране сайт Kp.ru писал о том, что в ходе торгов на Московской бирже утром 7 апреля евро также упал в цене. Европейская валюта подешевела 17 копеек - до 81,88 рубля.

Напомним, падение цен на нефть и, как следствие, падение рубля произошло из-за срыва сделки ОПЕК+. Страны до сих пор не могут договориться об объемах добычи сырья. Собрание ведущих нефтедобывающих держав должно было состояться 6 апреля, однако, из-за накопившихся разногласий, было перенесено на конец следующей недели.

Россия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в день. США же требует сокращения в 3-4 млн баррелей. Однако России это совершенно не выгодно.

ИСТОЧНИК KP.RU