2020-04-07T14:22:55+03:00
В мире

Идею Трампа о добыче ископаемых на Луне назвали бесполезной затеей

В «Центре планетарной защиты» прокомментировали указ президента США
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Идею Трампа о добыче ресурсов на Луне раскритиковали и назвали не выгоднойИдею Трампа о добыче ресурсов на Луне раскритиковали и назвали не выгоднойФото: REUTERS
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Добыча полезных ископаемых на космических телах, даже таких близких к Земле, как Луна, выгодной не будет. Такое мнение выразил директор генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев. Эксперт прокомментировал новый указ президента США Дональда Трампа.

«Да, действительно на небесных телах есть пригодные для эксплуатации полезные ископаемые и ресурсы, но экономически их добыча совершенно не выгодна и бесполезна. Это возможно будет востребовано когда-то в будущем, но точно не сейчас», - цитирует Зайцева ИА НСН.

Эксперт добавил, что технически решить такую задачу возможно: доставить на спутник луноход, который будет собирать грунт. Но организовать на поверхности Луны целое производство по добыче ископаемых – это уже звучит почти нереально. Кроме того такая акция потребует колоссальных финансовых вложений, отмечает Зайцев.

Напомним, ранее лидер США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения космических ресурсов, в частности на Луне. Президент призвал стимулировать добычу и использование полезных ископаемых на земном спутнике, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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