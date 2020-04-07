Коронавирус у Надежды Бабкиной не подтвердился

7 Апр 2020 2020-04-07T15:00:47+03:00

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У российской народной певицы Надежды Бабкиной не нашли коронавирус. Об этом сообщил пресс-секретарь исполнительницы Александр Велор.

Сайт kp.ru писал, что 70-летняя руководитель театра "Русская песня" попала в больницу с пневмонией. Ей сделали тест на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, но результаты пришли отрицательные.

"Надежда Георгиевна находится на лечении в стационаре с диагнозом "пневмония", ее состояние стабильное, с положительной динамикой", - цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Напомним, что близкие народной артистки почти шесть дней скрывали факт ее госпитализации в одну из частных московских клиник, а все слухи называли "фейками". Тем временем, в понедельник, 6 марта, Надежду Георгиевну ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Вероятность благополучного выздоровления высока, считают медики.

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ИСТОЧНИК KP.RU