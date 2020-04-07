2020-04-07T14:58:27+03:00
Экономика

Курс доллара на 8 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ

ЦБ РФ опубликовал официальный курс доллара на 8 апреля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Курс доллара на 8 апреля составил 75,45 рубляКурс доллара на 8 апреля составил 75,45 рубляФото: REUTERS
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Центральный банк опубликовал официальный курс доллара на 8 апреля. Стоимость американской валюты составила 75,45 рубля. Это на 95,24 копейки меньше, чем накануне.

В ходе торгов на Московской бирже утром 7 апреля курс доллара также начал снижаться. Американская валюта потеряла в цене 63 копейки и составила 75,39 рубля.

Напомним, падение цен на нефть и, как следствие, падение стоимости рубля произошло из-за срыва сделки ОПЕК+. В ночь на девятое марта нефть подешевела почти на треть.

Теперь крупнейшим нефтедобывающим державам предстоит решить кто именно и на сколько, будет сокращать добычу сырья, чтобы хоть немного поднять упавшие цены на нефть. Россия готова сократить свою добычу лишь на 1 млн баррелей в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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