2020-04-07T15:17:46+03:00
Коронавирус Covid-19

МЧС разработало рекомендации по уходу за зараженными коронавирусом

Ночью инфицированных людей лучше не оставлять без присмотра
Ксения АНУФРИЕВА
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Специалисты МЧС сформировали ряд правил, которые необходимо соблюдать людям, ухаживающим за зараженными коронавирусом, чтобы самим не заразиться инфекцией.Специалисты МЧС сформировали ряд правил, которые необходимо соблюдать людям, ухаживающим за зараженными коронавирусом, чтобы самим не заразиться инфекцией.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Специалисты МЧС сформировали ряд правил, которые необходимо соблюдать людям, ухаживающим за зараженными коронавирусом, чтобы самим не заболеть инфекцией. В рекомендациях ведомства подчеркивается, что инфицированных не следует оставлять одних ночью во время сна.

- Ночью нужно наблюдать за сном больного, не оставляя его без присмотра. Зараженные должен находится в состоянии покоя. Лишние посещения пациента лучше ограничить, - сообщается в рекомендациях МЧС.

При уходе за зараженными коронавирусной инфекцией надо не менее трех раз в сутки мерить им температуру. Помещение, в котором находится больной, лучше всего периодически и недолго проветривать, не менее 2 раз в день надо проводить влажную уборки, применяя бытовую химию и дезинфекторы.

Специалисты ведомства отметили, что важно следить за режимом питания зараженного: питание должно быть полноценным, легко усваиваться. Режим необходимо выстроить исходя из советов лечащего врача.

Подчеркивается и необходимости соблюдения питьевого режима, ведь в период болезни организму требуется много энергии. Правила личной гигиены важны, даже если больной все время находится в постели или редко встает: белье надо протирать дезинфицирующими средствами. При этом пациент должен располагаться в постели с максимальными удобствами.

- Необходимо оперативно вызвать медиков, если у больного резко поднялась температура, или его состояние значительно ухудшилось. Если врачи решают, что зараженного лучше оставить дома на самоизоляции и лечении, то ему нужно выделить отдельную изолированную комнату – непроходную и вентилируемую, - заключили специалисты ведомства в своих рекомендациях.

Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU

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