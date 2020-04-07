МЧС разработало рекомендации по уходу за зараженными коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T15:17:46+03:00

Специалисты МЧС сформировали ряд правил, которые необходимо соблюдать людям, ухаживающим за зараженными коронавирусом, чтобы самим не заразиться инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Специалисты МЧС сформировали ряд правил, которые необходимо соблюдать людям, ухаживающим за зараженными коронавирусом, чтобы самим не заболеть инфекцией. В рекомендациях ведомства подчеркивается, что инфицированных не следует оставлять одних ночью во время сна.

- Ночью нужно наблюдать за сном больного, не оставляя его без присмотра. Зараженные должен находится в состоянии покоя. Лишние посещения пациента лучше ограничить, - сообщается в рекомендациях МЧС.

При уходе за зараженными коронавирусной инфекцией надо не менее трех раз в сутки мерить им температуру. Помещение, в котором находится больной, лучше всего периодически и недолго проветривать, не менее 2 раз в день надо проводить влажную уборки, применяя бытовую химию и дезинфекторы.

Специалисты ведомства отметили, что важно следить за режимом питания зараженного: питание должно быть полноценным, легко усваиваться. Режим необходимо выстроить исходя из советов лечащего врача.

Подчеркивается и необходимости соблюдения питьевого режима, ведь в период болезни организму требуется много энергии. Правила личной гигиены важны, даже если больной все время находится в постели или редко встает: белье надо протирать дезинфицирующими средствами. При этом пациент должен располагаться в постели с максимальными удобствами.

- Необходимо оперативно вызвать медиков, если у больного резко поднялась температура, или его состояние значительно ухудшилось. Если врачи решают, что зараженного лучше оставить дома на самоизоляции и лечении, то ему нужно выделить отдельную изолированную комнату – непроходную и вентилируемую, - заключили специалисты ведомства в своих рекомендациях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

ИСТОЧНИК KP.RU