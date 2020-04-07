Спрос на маникюр и стрижку на дому вырос на 40 процентов

7 Апр 2020 2020-04-07T15:59:35+03:00

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До 1 мая в Москве будут работать только те студии красоты, которые оказывают медицинские услуги. Вести прием смогут только сотрудники с медицинским образованием и только в том случае, если это неотложная помощь. Данные меры власти столицы приняли, чтобы остановить эпидемию коронавируса.

По подсчету участников рынка, чуть меньше трети салонов красоты имеют право открыться для клиентов. Остальные специалисты бьюти-рынка, чтобы не остаться без средств к существованию, переходят на работу на дому. Спрос на маникюр и стрижку на своей территории за первую неделю каникул он увеличился на 40%. Предложение услуг тоже стремительно растет: на платформе сервиса Profi.ru количество мастеров стало увеличиваться с 4 апреля.

Онлайн-опрос сети «Л’Этуаль» охватил 70 тысяч женщин и выявил, что в режиме вынужденной изоляции многие стали терпимее относиться к своей внешности, отказались от макияжа (52,7%) и маникюра (47,7%). Но далеко не все готовы давать слабину, есть и те, кто не хочет отказываться от привычных услуг.

15% женщин продолжили делать маникюр у мастера на дому. 5,5% приглашают домой парикмахера, но 72% с нетерпением ждут, когда салоны красоты снова откроются, чтобы заняться своими волосами.

— Спрос на маникюр и педикюр сейчас колоссальный. Люди не понимают, почему мы не можем их записать. Они звонят и продолжают упрашивать оказать услугу, — рассказала «Известиям» гендиректор Медцентра подологии и остеопатии Татьяна Красюк.

В Москве насчитывается около 13 тыс. зарегистрированных салонов красоты. Менее трети из них (3–4 тыс.) имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности.

«Эпидемия эпидемией, а маникюр по расписанию», - думали женщины, когда отправлялись на самоизоляцию в московские квартиры. Но закрыли и салоны красоты. Потом журналисты дочитались, что оказывать услуги на основании медицинской лицензии можно. Об этом говорится в указе № 12-УМ от 5 марта 2020 года, в пункте № 3.2.3. Корреспондент "Комсомолки" попыталась записаться на маникюр в это непростое время.

ИСТОЧНИК KP.RU