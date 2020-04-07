Названы самые благоустроенные регионы России

7 Апр 2020 2020-04-07T16:07:08+03:00

В рамках реализации российского проекта по формированию комфортной городской среды прошлого года специалисты Минстроя опубликовали рейтинг самых благоустроенных регионов страны. Фото: Алиса ТИТКО

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В рамках реализации российского проекта по формированию комфортной городской среды прошлого года специалисты Минстроя опубликовали рейтинг самых благоустроенных регионов страны. Первые места заняли Московская, Калужская и Тульская области, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ежегодно в рейтинге участвуют 84 региона России. Топ составлен специалистами по 35 критериям: доля благоустройства муниципалитетов, оценка жителями положительных изменений городов, количеством победивших проектов по благоустройству городской среды, количество центров компетенций, добровольцев и волонтеров и так далее.

Лидером топа стало Подмосковье. Область у столицы набрала 87 баллов из 132. Калужская область получила второе место, а третье заняла Тульская область с показателями в 84 балла.

В десятке лидеров по рейтингу Минстроя места достались Ленинградской, Иркутской и Свердловской областям, Ставропольскому краю, Нижегородской область, Республике Башкортостан и Саха, Республике Татарстан и Красноярскому краю, Республике Коми, а также Белгородской и Самарской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU