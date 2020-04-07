2020-04-07T16:07:08+03:00
Общество

Названы самые благоустроенные регионы России

Рейтинг Минстроя возглавили Московская, Калужская и Тульская области
Ксения АНУФРИЕВА
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В рамках реализации российского проекта по формированию комфортной городской среды прошлого года специалисты Минстроя опубликовали рейтинг самых благоустроенных регионов страны.В рамках реализации российского проекта по формированию комфортной городской среды прошлого года специалисты Минстроя опубликовали рейтинг самых благоустроенных регионов страны.Фото: Алиса ТИТКО
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В рамках реализации российского проекта по формированию комфортной городской среды прошлого года специалисты Минстроя опубликовали рейтинг самых благоустроенных регионов страны. Первые места заняли Московская, Калужская и Тульская области, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ежегодно в рейтинге участвуют 84 региона России. Топ составлен специалистами по 35 критериям: доля благоустройства муниципалитетов, оценка жителями положительных изменений городов, количеством победивших проектов по благоустройству городской среды, количество центров компетенций, добровольцев и волонтеров и так далее.

Лидером топа стало Подмосковье. Область у столицы набрала 87 баллов из 132. Калужская область получила второе место, а третье заняла Тульская область с показателями в 84 балла.

В десятке лидеров по рейтингу Минстроя места достались Ленинградской, Иркутской и Свердловской областям, Ставропольскому краю, Нижегородской область, Республике Башкортостан и Саха, Республике Татарстан и Красноярскому краю, Республике Коми, а также Белгородской и Самарской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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