2020-04-07T16:47:16+03:00
Экономика

ФАС опровергла сообщение, что согласовала повышение цен на ряд продуктов

В ведомстве отметили, что не давали оценку цен поставщиками для торговых сетей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ФАС опровергла сообщение, что согласовала повышение цен на ряд продуктовФАС опровергла сообщение, что согласовала повышение цен на ряд продуктовФото: Евгения ГУСЕВА
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опровергла сообщение о том, что согласовала повышение цен на ряд продуктов, среди которых чай, хлеб и консервы. В ведомстве также отметили, что не давали оценку цен поставщиками для торговых сетей.

«ФАС России не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей. Такие публичные заявления могут привести к повышению цен на товары и нарушению ст. 11 и 11.1 Закона о защите конкуренции», - говорится на сайт ведомства.

Более того, в ФАС отметили, что в условиях распространения коронавируса COVID-19 усилили работу по мониторингу цен на социально значимые продукты, а также намерены проверить производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен.

Ранее появилось сообщение о том, что поставщики продовольственных товаров планируют повышение цен на 5-20%, что якобы «прошло проверку» ФАС. Речь шла о таких товарах как консервы, хлебобулочные изделия, макароны, рыба, а также чай, кофе, и специи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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