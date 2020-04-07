Прокуроры проверят обеспечение соблюдения режима изоляции всех прибывших из-за рубежа

7 Апр 2020 2020-04-07T16:59:59+03:00

Кроме того, проверят обеспеченность больниц медицинскими изделиями

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Генеральная прокуратура России поручила прокурорам провести проверку соблюдения режима изоляции и лабораторного обследования всех граждан, вернувшихся из-за рубежа.

«Будет дана оценка обеспечению уполномоченными органами полноты принимаемых мер по предупреждению распространения инфекции», - отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, проверят обеспеченность больниц необходимыми медицинскими изделиями, в том числе противовирусными препаратами и защитными масками.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки ежедневная статистика Оперативного штаба по коронавирусу впервые превысила 1 тысячи - выявили еще 1154 случая заражения инфекцией. По состоянию на 7 апреля 2020 года в России число заболевших выросло до 7497.

За весь период в нашей стране было зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU