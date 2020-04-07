2020-04-07T16:59:59+03:00
Общество

Прокуроры проверят обеспечение соблюдения режима изоляции всех прибывших из-за рубежа

Кроме того, проверят обеспеченность больниц медицинскими изделиями
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Прокуроры проверят обеспечение соблюдения режима изоляции всех прибывших из-за рубежаПрокуроры проверят обеспечение соблюдения режима изоляции всех прибывших из-за рубежаФото: Лилия ЗАХАРОВА
Изменить размер текста:

Генеральная прокуратура России поручила прокурорам провести проверку соблюдения режима изоляции и лабораторного обследования всех граждан, вернувшихся из-за рубежа.

«Будет дана оценка обеспечению уполномоченными органами полноты принимаемых мер по предупреждению распространения инфекции», - отметили в надзорном ведомстве.

Кроме того, проверят обеспеченность больниц необходимыми медицинскими изделиями, в том числе противовирусными препаратами и защитными масками.

Как сообщал сайт kp.ru, за минувшие сутки ежедневная статистика Оперативного штаба по коронавирусу впервые превысила 1 тысячи - выявили еще 1154 случая заражения инфекцией. По состоянию на 7 апреля 2020 года в России число заболевших выросло до 7497.

За весь период в нашей стране было зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СК возбудил уголовное дело по факту фейка о создании коронавируса в России
«Важно услышать ваше мнение»: Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить количество выходных дней
Евросоюз соберет 15 миллиардов евро для борьбы с коронавирусом в мире
Прокуроры проверят обеспечение соблюдения режима изоляции всех прибывших из-за рубежа
Четверть обращений россиян к медицинским страховщикам связана с коронавирусом
ФАС опровергла сообщение, что согласовала повышение цен на ряд продуктов
Эксперт рассказал, почему опасно бросать использованную маску на улице
Названы самые благоустроенные регионы России
Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих
Путин предупредил, что пик по коронавирусу в России еще не пройден
Во время карантина уровень домашнего насилия в ряде стран Евросоюза вырос на треть
Спрос на маникюр и стрижку на дому вырос на 40 процентов
Власти Великобритании сообщили о состоянии заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона
В Госдуме рассказали, как можно было бы обойтись без ЕГЭ в этом году
Несущийся к Земле астероид размером с квартал можно будет увидеть в бинокль 29 апреля
Мишустин сообщил о подготовке новых мерах по поддержки населения и бизнеса
МЧС разработало рекомендации по уходу за зараженными коронавирусом
Потанин возглавил российскую часть списка Forbes-2020, сместив Михельсона
Водружение знамени Победы над Рейхстагом покажут в виртуальной реальности
Названы регионы с самым большим количеством беспризорников