Россияне стали экономить на продуктах
Российские семьи стали почти вдвое меньше тратить на покупки товаров. Исследовательская компания «Ромир» подсчитала, что на минувшей неделе объем расходов россиян снизился на 47% и составил 3376 руб. В то время как обычно среднестатистическая семья тратит на продукты почти 6500 руб. Значительно снизилась и частота походов в магазин. По сравнению с последней неделей марта, россияне стали закупаться на треть реже.
Исследователи считают, что это может быть связано как с соблюдением режима самоизоляции, так и с тем, что люди закупили продукты впрок.
Ранее сайт kp.ru писал о том, как безопасно ходить в магазин в период эпидемии. Мыть руки нужно как до закупки, так и после, держать дистанцию с другими покупателями и отказаться от использования наличных денег.
ИСТОЧНИК KP.RU
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