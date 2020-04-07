Россияне стали экономить на продуктах

7 Апр 2020 2020-04-07T17:23:18+03:00

Среднестатистическая семья на прошлой неделе потратила на покупки почти в два раза меньше денег, чем раньше Фото: Мария ЛЕНЦ

Среднестатистическая семья на прошлой неделе потратила на покупки почти в два раза меньше денег, чем раньше

Изменить размер текста: A A

Российские семьи стали почти вдвое меньше тратить на покупки товаров. Исследовательская компания «Ромир» подсчитала, что на минувшей неделе объем расходов россиян снизился на 47% и составил 3376 руб. В то время как обычно среднестатистическая семья тратит на продукты почти 6500 руб. Значительно снизилась и частота походов в магазин. По сравнению с последней неделей марта, россияне стали закупаться на треть реже.

Исследователи считают, что это может быть связано как с соблюдением режима самоизоляции, так и с тем, что люди закупили продукты впрок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как безопасно ходить в магазин в период эпидемии. Мыть руки нужно как до закупки, так и после, держать дистанцию с другими покупателями и отказаться от использования наличных денег.

ИСТОЧНИК KP.RU