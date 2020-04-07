7 Апр 2020 2020-04-07T17:38:19+03:00

СК возбудил уголовное дело по факту фейка о создании коронавируса в России Фото: REUTERS

Пользователь Twitter разместил видеоролик, в котором утверждал, что COVID-19 якобы был разработан в российском научном центре «Вектор»

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту фейка о том, что новая коронавирусная инфекция якобы была создана в России. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она рассказала, что пользователь Twitter разместил видеоролик, в котором утверждал, что COVID-19 якобы был разработан в российском научном центре «Вектор», откуда путем взрыва инфекцию умышленно распространили на территории Китая и России.

Против пользователя Twitter возбудили уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Напомним, 2 апреля Генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, распространяющих фейки о коронавирусе. По требованию надзорного ведомства были удалены 28 ложных сообщений. Накануне, 6 апреля, Генпрокуратура выявила такую информацию о COVID-19 в пяти регионах России. Фкйковые сообщения появились в ряде сообществ в Facebook, Instagram и Вконтакте.

Ранее сайт kp.ru публиковал список самых нелепых фейков про коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU