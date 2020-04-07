Власти Вологодской области решили, как будут спасать бизнес

7 Апр 2020 2020-04-07T17:29:19+03:00

Предпринимателям помогут с налогами, кредитами, арендой и на два месяца освободят от проверок

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Правительство Вологодской области окажет поддержку малому и среднему бизнесу, который из-за пандемии коронавируса терпит убытки. По словам губернатора Олега Кувшинникова, поддержка предприятий обойдется областному бюджету в 500 млн рублей, но власть готова взять на себя эти обязательства.

«Сейчас очень остро стоит вопрос поддержки экономики. К окончанию пандемии мы должны постараться максимально сохранить наши отрасли и занятость населения. По прогнозу департамента финансов области, выпадающие доходы областного бюджета могут превысить полмиллиарда рублей, но мы идём на снижение доходов бюджета, понимая всю значимость для экономики региона предприятий малого и среднего бизнеса Вологодской области», - сказал Олег Кувшинников.

Помогать бизнесу будут в два этапа. Первыми помощь получат общепит, сфера услуг (ремонт, стирка и химчистка одежды, парикмахерские, салоны красоты), дополнительное образование, турагентства, гостиничный бизнес, авиа и автоперевозки. Во вторую очередь на господдержку могут рассчитывать грузоперевозки, управление коммерческой недвижимостью и экспертно-ориентированные предприятия.

В дополнение мер поддержки, принятых на федеральном уровне, в регионе в три раза снижают ставку налога по «упрощенке» и в два раза - ставку налога на имущество. В части кредитов предприятиям дают отсрочку в полгода на погашение суммы основного долга; отменены штрафы, пени и неустойки за просроченные платежи. Продлены сроки уплаты страховых взносов, подачи налоговых деклараций, автоматически продлены на полгода все разрешительные документы, введен мораторий на все виды проверок до 31 мая этого года. Предприятиям, арендующим госсобственность, решено обнулить арендную плату.