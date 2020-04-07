7 Апр 2020 2020-04-07T18:40:42+03:00

Во французском Биаррице теперь нельзя сидеть на скамейках дольше двух минут Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В рамках борьбы с пандемией коронавируса в городе Биарриц на юго-западе Франции запретили сидеть на городских скамейках больше двух минут.

В коммюнике городских властей отмечается, что исключениями могут быть только «особые обстоятельства»: ожидание автобуса или врачей, а также состояние здоровья.

На фоне быстрого распространения инфекции в городе закрыли все парки, детские и спортивные площадки, а также не автоматические туалеты и доступ на пляжи.

Напомним, во всей Франции с 17 марта введены строгие ограничения на передвижения людей, закрыты общественные заведения и непродовольственные магазины.

На сегодняшний день Франция занимает пятое место по количеству выявленных случаев коронавируса. В стране зафиксировано более 103,3 тысячи таких случаев. Жертвами инфекции стали уже по меньшей мере 8 911 человек. Выздоровели 17 250 больных.

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU