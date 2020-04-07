2020-04-07T23:14:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут

Скворцова сообщила, что новинку представят в пятницу
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минутВ России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минутФото: REUTERS
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В России разработали чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, новинку представят уже в пятницу, 10 апреля.

«Мы разработали и чипы, которые будем на этой неделе уже демонстрировать, в пятницу, на нашем производстве в Одинцово», - сообщила глава ФМБА в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того Скворцова сообщила, что к середине июня в России должны состояться доклинические исследования вакцины от коронавируса COVID-19, которую можно ожидать к концу года.

Напомним, ранее российская биофармацевтическая компания «Генериум» зарегистрировала 40-минутный экспресс-тест на COVID-19. Система позволяет определить наличие коронавирусной инфекции с точностью более 94%.

К слову, в скором времени тесты на коронавирус можно будет сделать бесплатно. Сайт kp.ru писал, что средства возьмут из Фонда ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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