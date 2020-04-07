Вашингтон не ожидает продления сделки ОПЕК+ в апреле

7 Апр 2020 2020-04-07T22:21:59+03:00

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Соединенные Штаты не ожидают продление сделки ОПЕК+ по итогам встречи 9 апреля смогут договориться о новом сокращении добычи нефти. Об этом сообщается в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Ведомство также резко понизило прогноз по добыче нефти в стране, а также прогноз по цене нефти. Так сырье марки Brent на 2020 год, по прогнозам Минэнерго США, должно упасть в цене с 43,3 долларов за баррель до 33 долларов, а на 2021 год - до 45,6 долларов за баррель с 55,4 долларов.

Напомним, заседание ОПЕК+ в формате видеоконференции было запланировано на 6 апреля, однако накануне его перенесли на 9 апреля. Страны - участницы сделки намерены обсудить новый формат сотрудничества.

Эр-Рияд ранее заявил о готовности сократить добычу черного золота при условии, если Москва и Вашингтон присоединятся. В свою очередь Россия сообщила о готовности к снижению нефтедобычи, но при условии, что Штаты тоже примет это условие. Накануне президент США Дональд Трамп не исключил такого варинанта развития событий.

ИСТОЧНИК KP.RU