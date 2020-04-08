2020-04-07T22:46:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года возросло до 31 человека

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В России до 30 апреля действует режим самоизоляцииВ России до 30 апреля действует режим самоизоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года возросло до 31 человека. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в столице зафиксирован уже 5181 случай заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 697 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 222 пациентов, за сутки – 16.

Напомним, ранее молекулярный биолог, биохакер Станислав Полозов рассказал сайту kp.ru, в чем «хитрость» коронавируса, и как собаки чуют его точнее приборов, а также почему от этого заболевания страдают в первую очередь люди с лишним весом и гипертонией, диабетики.

К слову, ранее ученые выяснили, что вероятность мутации коронавируса крайне мала, и он вряд ли станет еще более заразным и смертоносным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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