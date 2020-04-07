Коронавирусом заболел второй депутат Мосгордумы
Во вторник, 7 апреля, стало известно, что коронавирусом COVID-19 заразился уже второй депутат Мосгордумы. Член фракции партии «Единая Россия» Михаил Тимонов на своей странице в Facebook сообщил, что его повторный тест на наличие коронавирусной инфекции показал положительный результат.
«Результат теста, сделанного мною в пятницу, - отрицательный (здоров). Зато мне сегодня позвонили из «Медси». Они сказали, что при повторной проверке теста, сданного мною им во вторник, результат оказался положительным», - написал Тимонов.
Депутат отметил, что пока не знает теста, сделанного в здании Мосгордумы 31 марта, но «если вторничный тест «Медси» действительно положителен, то это означает, что я в легкой форме (поскольку первый раз болел коронавирусом еще в январе) добаливал во вторник, и уже совершенно излечился к моменту повторного тестирования в пятницу».
«Конечно, все это требует перепроверки и уточнения», - продолжает Тимонов.
По его словам, «если эта версия верна», то это значит, что «как минимум один инфицированный депутат», который на тот не знал о своем состоянии здоровья, присутствовал на внеочередном заседании Мосгордумы, и это был он. Тимонов также сообщил, что чувствует себя бодро, и у него нет повышенной температуры.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее коронавирус был выявлен у представителя фракции КПРФ Евгения Ступина. Он рассказал, что почувствовал себя больным в конце марта, а когда поднялась температура, вызвал «Скорую помощь». Госпитализировать его не стали, оставили лечиться дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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