Коронавирусом заболел второй депутат Мосгордумы

7 Апр 2020 2020-04-08T00:16:39+03:00

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Во вторник, 7 апреля, стало известно, что коронавирусом COVID-19 заразился уже второй депутат Мосгордумы. Член фракции партии «Единая Россия» Михаил Тимонов на своей странице в Facebook сообщил, что его повторный тест на наличие коронавирусной инфекции показал положительный результат.

«Результат теста, сделанного мною в пятницу, - отрицательный (здоров). Зато мне сегодня позвонили из «Медси». Они сказали, что при повторной проверке теста, сданного мною им во вторник, результат оказался положительным», - написал Тимонов.

Депутат отметил, что пока не знает теста, сделанного в здании Мосгордумы 31 марта, но «если вторничный тест «Медси» действительно положителен, то это означает, что я в легкой форме (поскольку первый раз болел коронавирусом еще в январе) добаливал во вторник, и уже совершенно излечился к моменту повторного тестирования в пятницу».

«Конечно, все это требует перепроверки и уточнения», - продолжает Тимонов.

По его словам, «если эта версия верна», то это значит, что «как минимум один инфицированный депутат», который на тот не знал о своем состоянии здоровья, присутствовал на внеочередном заседании Мосгордумы, и это был он. Тимонов также сообщил, что чувствует себя бодро, и у него нет повышенной температуры.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее коронавирус был выявлен у представителя фракции КПРФ Евгения Ступина. Он рассказал, что почувствовал себя больным в конце марта, а когда поднялась температура, вызвал «Скорую помощь». Госпитализировать его не стали, оставили лечиться дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU