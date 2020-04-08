Основатель Twitter пожертвовал на борьбу с коронавирусом миллиард долларов
Один из основателей социальной сети Twitter и генеральный директор одноименной компании Джек Дорси сообщил, что решил внести свой вклад в борьбу с коронавирусом COVID-19 и пожертвовал на это благое дело почти треть своего состояния – миллиард долларов.
«Я направлю один миллиард долларов в акциях (компании) Square — примерно 28% моего состояния — в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19», - написал Джек Дорси на своей странице в Twitter.
Основатель популярного во всем мире сервиса микроблогов добавил, что после того, как удастся победить пандемию, фонд сосредоточит основное внимание на здоровье и образовании девочек.
Напомним, как писал сайт kp.ru, на сегодняшний день число случаев заражения COVID-19 в США составило 393,8 тысячи, из-за коронавируса в стране скончались 12697 человек, выздоровели 21,5 тысячи больных.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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