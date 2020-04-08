2020-04-08T03:16:03+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Нижегородской области: спасатели нашли двух человек под завалами

Один из них погиб, второй мужчина жив, но в тяжелом состоянии, сотрудники МЧС передали его медикам [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Спасатели извлекли человека из-под завалов на месте взрыва газа в Нижегородской областиСпасатели извлекли человека из-под завалов на месте взрыва газа в Нижегородской областиФото: Предоставлено очевидцами
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К этому часу спасателям в Нижегородской области удалось найти и достать из-под завалов полуразрушенного в результате взрыва газа жилого дома двух человек. Один из них, к сожалению, уже был мертв, второй мужчина жив, но он находится в очень тяжелом состоянии сотрудники МЧС передали его медикам «Скорой помощи».

«Несколько минут назад из-под завалов были извлечены два человека. К сожалению, один из них погиб», - сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Глава администрации Филинского сельсовета Сергей Герасимов, со своей стороны, рассказал агентству ТАСС, что второй человек, которого спасатели извлекли из-под обломков стен, это «мужчина средних лет», а сейчас «медики проводят с ним реанимационные мероприятия».

Газовый баллон взорвался в квартире на первом этаже Фото: Предоставлено очевидцами

Газовый баллон взорвался в квартире на первом этажеФото: Предоставлено очевидцами

Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв газового баллона в квартире на первом этаже двухэтажного дома в селе Филинское Вачского района Нижегородской области произошел перед полуночью, когда большинство людей уже спали. В результате разрушена часть кирпичного здания – обвалились оба этажа между подъездами.

Ранее сообщалось, что под завалами может находиться один человек, пятеро жильцов спасены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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