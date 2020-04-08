Взрыв газа в Нижегородской области: спасатели нашли двух человек под завалами
К этому часу спасателям в Нижегородской области удалось найти и достать из-под завалов полуразрушенного в результате взрыва газа жилого дома двух человек. Один из них, к сожалению, уже был мертв, второй мужчина жив, но он находится в очень тяжелом состоянии сотрудники МЧС передали его медикам «Скорой помощи».
«Несколько минут назад из-под завалов были извлечены два человека. К сожалению, один из них погиб», - сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.
Глава администрации Филинского сельсовета Сергей Герасимов, со своей стороны, рассказал агентству ТАСС, что второй человек, которого спасатели извлекли из-под обломков стен, это «мужчина средних лет», а сейчас «медики проводят с ним реанимационные мероприятия».
Газовый баллон взорвался в квартире на первом этажеФото: Предоставлено очевидцами
Напомним, как писал сайт kp.ru, взрыв газового баллона в квартире на первом этаже двухэтажного дома в селе Филинское Вачского района Нижегородской области произошел перед полуночью, когда большинство людей уже спали. В результате разрушена часть кирпичного здания – обвалились оба этажа между подъездами.
Ранее сообщалось, что под завалами может находиться один человек, пятеро жильцов спасены.
ИСТОЧНИК KP.RU