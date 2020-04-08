«Я оптимистично настроен»: Мадуро надеется на положительный исход встречи ОПЕК+

8 Апр 2020 2020-04-08T03:43:18+03:00

По словам президента Венесуэлы, он призвал партнеров по Организации и не входящие в нее страны проявить гибкость

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что в ходе совещания Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств удастся достичь соглашений, «которые вернут стабильность нефтяному рынку и справедливые цены». Об этом он заявил в ходе выступления из своей резиденции в Каракасе, которое транслировал телеканал Venezolana de Television.

«Я оптимистично настроен относительно предстоящей видеоконференции и достижения соглашений, которые вернут стабильность нефтяному рынку и справедливые цены», - сказал лидер Боливарианской республики.

Мадуро добавил, что поступили «хорошие предложения», и он «в разговорах с партнерами из ОПЕК и из не входящими в нее стран призывал собеседников «проявить гибкость, выслушать друг друга и продвинуться вперед».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что заседание ОПЕК+ перенесли на четверг, 9 апреля, страны — участницы сделки планируют обсудить новый формат сотрудничества. Из-за пандемии коронавируса COVID-19 совещание пройдет в режиме видеоконференции.

Эр-Рияд ранее заявил о готовности сократить добычу черного золота при условии, если Москва и Вашингтон присоединятся. В свою очередь Россия сообщила о готовности снизить нефтедобычу, но при условии, что Штаты тоже примет это условие. Накануне президент США Дональд Трамп не исключил такого варианта развития событий.

По оценкам экспертов, если переговоры пройдут успешно, и будет принято решение сократить добычу, то баррель нефти марки Brent к концу недели может подорожать до $40, а российская валюта - до 75 рублей за доллар.

ИСТОЧНИК KP.RU