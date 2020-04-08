В Мексике произошел всплеск насилия против врачей, борющихся с COVID-19

8 Апр 2020 2020-04-08T03:33:10+03:00

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Мексиканские власти отмечают участившиеся случаи унижений и нападений на врачей, которые занимаются лечением коронавируса. Об этом сообщает информагентство "Ассошиэтид Пресс".

Ярким примером этого является второй крупнейший город страны Гвадалахара, где начальство рекомендует медиками снимать свои халаты по пути на работу и домой, так как некоторые водители общественного транспорта отказываются пускать их в автобусы. Другие врачи сообщали о случаях нападения на коллег, а на прошедшей неделе неизвестные кинули бутылку с зажигательной смесью в дверь строящейся больницы в соседнем штате Нуэво Леон.

- Да, у нас был ряд случаев, можно сказать, не связанных друг с другом, но все они просто вызывающие, - признался замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель. - Страх провоцирует иррациональную бессмысленную реакцию, которая ни на чем не основывается и недопустима, когда речь идет об уважении достоинства и физической безопасности людей.

По данным информагентства, за последнее время нападения на врачей участились. Речь идет об оскорблениях, побоях и иных попытках унижения. Например, нескольких медсестер облили отбеливателем, другого медработника закидали яйцами. Некоторым госпиталям поступали угрозы о том, что их сожгут, если больницы станут принимать зараженных COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU