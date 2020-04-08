В столице Чили во время карантина поймали уже третью дикую пуму

8 Апр 2020 2020-04-08T03:50:30+03:00

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В очередной раз власти чилийской столицы Сантьяго ловят опасного хищника пуму на улицах города. Об этом сообщает сайт "El Desconcierto".

Самка пумы впервые была замечена около полуночи, когда она разгуливала по улицей в одном из жилых районов. После этого животное пыталось пробраться в дом, но была поймана работниками Службы сельскохозяйственного и ветеринарного надзора, которым понадобилось несколько часов, чтобы обездвижить хищника, причем не нанеся ему практически никакого повреждения. Сейчас пума доставлена в зоопарк

Всего с момента введения в Чили карантина из-за коронавируса в столице страны поймали уже трех пум, причем одну из них внутри жилого комплекса. Как считают биологи, эти дикие кошки пришли в шестимиллионный мегаполис, гонимые голодом и жаждой. Дело в том, что сейчас в Чили началась засуха, от которой страдают в том числе и предгорья, окружающие Сантьяго, поэтому животные решаются на отчаянные меры в поисках пищи. Например, один из хищников, обнаруженный на прошлой неделе, весил всего 22 килограмма, и страдал от обезвоживания и множества ран.

ИСТОЧНИК KP.RU