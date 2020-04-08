Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18
В Алтайском крае специалисты выявили шесть новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, среди инфицированных – шестилетний ребенок. Таким образом, общее число носителей коронавирусной инфекции в регионе возросло до 18 человек, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«В пяти случаях больные выявлены по контакту с ранее заболевшими, один случай – у больного внебольничной пневмонией, среди заболевших – ребенок шести лет. Все инфицированные – жители Барнаула», - уточняется в сообщении.
Всего же с начала вспышки заболевания в 80 регионах нашей страны зафиксировано 7517 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели и выписались из больниц более 500 пациентов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сказала, что до «плато» в распространении коронавируса в России осталось 10-14 дней, а потом наша страна пойдет в обратную сторону.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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