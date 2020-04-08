В Нью-Йорк прибыл самолет, который вывезет россиян в Москву
Под утро среды, 8 апреля, в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди приземлился самолет «Аэрофлота», на борту которого вернулись из России домой американцы.
Рейс SU102, вылетевший накануне из Шереметьево, прибыл Нью-Йорк около 21:30 по местному времени (04:30 мск). Этот же лайнер доставит на Родину россиян, которые на фоне пандемии коронавируса COVID-19 пожелали вернуться домой из США.
Ожидается, что самолет «Аэрофлота» с нашими соотечественниками на борту прибудет в Москву уже сегодня, около трех часов дня, передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил, почему остающихся в США наших соотечественников пока не эвакуируют из Соединенных Штатов из-за быстро распространяющегося в этой стране заболевания.
Оказывается, дело в том, что заявок от желающих вылететь домой на тот момент было недостаточно даже для одного рейса. Чтобы подать такую заявку, нужно зарегистрироваться в соответствующем разделе портала «Госуслуги» и заполнить форму.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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