Правительство Японии отказалось возмещать убытки всем предприятиям, закрывшимся из-за режима ЧС

8 Апр 2020 2020-04-08T08:30:48+03:00

Власти Японии не будут возмещать убытки всем, кто остановил работу из-за ЧС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компенсацию получат только те компании, у которых особо резко упали доходы

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Правительство Японии не будет компенсировать убытки всем организациям, остановившим свою деятельность из-за введённого в стране режима ЧС, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

- Объектом массовых компенсаций будут только те компании, у которых особо резко упали доходы, - уточнил Ёсихидэ Суга.

Ранее в правительстве Японии сообщили о предоставлении наличных денег и об освобождении от уплаты налогов тех компаний, у которых ежемесячная прибыль снизилась в половину или более в связи с распространением коронавируса.

Подобное решение вызвало негодование среди не только японских предпринимателей, но и региональных глав. Так, губернаторы 47 префектур на совещании 8 апреля призвали правительство компенсировать ущерб всем организациям, вынужденно прекратившим свою работу из-за режима ЧС, который действует в Токио ещё шести префектурах, на территории которых живёт порядка 55 миллионов человек.

В регионах с режимом ЧС закрыли все развлекательные заведения и места скопления людей, однако конкретный список подлежащих временному закрытию предприятий утверждают губернаторы префектур.

Власти Японии не вводят жёсткий карантин, правительство просит население оставаться дома.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что во вспышке коронавируса в Японии могут быть виноваты работники секс-индустрии, поскольку являются "идеальными переносчиками" заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU