2020-04-08T08:30:48+03:00
В мире

Правительство Японии отказалось возмещать убытки всем предприятиям, закрывшимся из-за режима ЧС

Компенсацию получат только те компании, у которых особо резко упали доходы
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Власти Японии не будут возмещать убытки всем, кто остановил работу из-за ЧСВласти Японии не будут возмещать убытки всем, кто остановил работу из-за ЧСФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Правительство Японии не будет компенсировать убытки всем организациям, остановившим свою деятельность из-за введённого в стране режима ЧС, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга на пресс-конференции в Токио.

- Объектом массовых компенсаций будут только те компании, у которых особо резко упали доходы, - уточнил Ёсихидэ Суга.

Ранее в правительстве Японии сообщили о предоставлении наличных денег и об освобождении от уплаты налогов тех компаний, у которых ежемесячная прибыль снизилась в половину или более в связи с распространением коронавируса.

Подобное решение вызвало негодование среди не только японских предпринимателей, но и региональных глав. Так, губернаторы 47 префектур на совещании 8 апреля призвали правительство компенсировать ущерб всем организациям, вынужденно прекратившим свою работу из-за режима ЧС, который действует в Токио ещё шести префектурах, на территории которых живёт порядка 55 миллионов человек.

В регионах с режимом ЧС закрыли все развлекательные заведения и места скопления людей, однако конкретный список подлежащих временному закрытию предприятий утверждают губернаторы префектур.

Власти Японии не вводят жёсткий карантин, правительство просит население оставаться дома.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что во вспышке коронавируса в Японии могут быть виноваты работники секс-индустрии, поскольку являются "идеальными переносчиками" заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолёт с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года составило 222 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 апреля 2020 года возросло до 31 человека
Правительство Японии отказалось возмещать убытки всем предприятиям, закрывшимся из-за режима ЧС
"Вне зависимости от того, что стало причиной": власти США объяснили, как ведут счет умершим от коронавируса
Скворцова назвала сроки спада распространения коронавируса в России
От коронавируса умерла мать казначея Нью-Йорка
Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми
Сирийские военные обнаружили в Идлибе схрон с иностранными боеприпасами
Коломойский: Нынешние власти Украины выбрали «путь в никуда»
В Нью-Йорк прибыл самолет, который вывезет россиян в Москву
Американский певец Джон Прайн скончался от коронавируса
В Эквадоре дефицит деревянных гробов: жертв COVID-19 хоронят в картонных
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае выросло до 18
В России разрабатывают национальный стандарт для многоразовых марлевых масок
Бразильский пожарный разгоняет скуку карантина музыкой на высоте 60 метров
Число умерших за сутки из-за коронавируса в США достигло рекордной отметки
В столице Чили во время карантина поймали уже третью дикую пуму
В Мексике произошел всплеск насилия против врачей, борющихся с COVID-19
«Я оптимистично настроен»: Мадуро надеется на положительный исход встречи ОПЕК+
В Нью-Йорке возник дефицит макулатуры
Взрыв газа в Нижегородской области: спасатели нашли двух человек под завалами
Второй этап реабилитации космонавта Скрипочки решили перенести из-за коронавируса