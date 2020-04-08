В родительском комитете предложили платить пособие семьям с детьми во время самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T08:48:32+03:00

В Родительском комитете предложили выплачивать пособия семья с детьми во время вынужденной самоизоляции Фото: Мария ЛЕНЦ

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Представители Национального родительского комитета обратились к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть возможность выплачивать пособие нуждающимся семьям с детьми на время вынужденной самоизоляции.

Председатель комитета Ирина Волынец уверена, что нужно оказать дополнительную финансовую поддержку тем, кто в ней действительно нуждается. Речь идет о семьях, где взрослые остались без работы из-за ситуации с коронавирусом или столкнулись с задержкой зарплаты. Все эти факторы неизменно отражаются на доходе семьи. В случае если он стал ниже прожиточного минимума, то имеет смысл назначать специальное пособие.

Его размер должен быть не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. В НРК подчеркнули, что оказываемая помощь будет единовременной и должна быть организована до конца апреля 2020 года.

- Если режим нерабочих дней будет продлен и после апреля, то имеет смысл выплачивать данные пособия ежемесячно, пока люди не смогут выйти на работу, - пояснила Ирина Волынец RT.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил своим указом дополнительные ограничения из-за коронавируса. Они касаются самой уязвимой сейчас части горожан - пожилых людей в возрасте от 65 лет, людей с хроническими болезнями, перенесшими инфаркты.

ИСТОЧНИК KP.RU