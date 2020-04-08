2020-04-08T09:38:34+03:00
Общество

В России под наблюдением на коронавирус находятся 180 тысяч человек

В Роспотребнадзоре сообщили, что проведено больше 900 тысяч тестов
Юлия САЛЬНИКОВА
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В России 7 497 случаев заражения коронавирусомВ России 7 497 случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Российские врачи взяли под наблюдение около 180 тысяч человек из-за возможного заражения коронавирусом. Кто-то из них контактировал с зараженными, а кто-то недавно вернулся из других стран. Этой категории людей в обязательном порядке выдают предписание о соблюдении карантина. Это значит, что запрещено покидать дома в течение 14 дней. Именно столько длится инкубационный период болезни. Кроме того, пациент может быть носителем вируса, но не иметь симптомов.

Вычислить в том числе эту категорию пациентов и призвано массовое тестирование.

- Проведено более 910 тыс. тестов на коронавирус,- сообщили в Роспотребнадзоре.

Эксперты считают, что пик распространения коронавируса в России, его называют "плато", произойдет через 10-14 дней.

Тем временем ученые продолжают работать над созданием вакцины, но с учетом всех обязательных этапов тестирования, на животных, на людях, затем получение лицензии, препарат появится только к концу года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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